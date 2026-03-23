НА ЖИВО: Саръбоюков се завръща след историческия медал

Божидар Саръбоюков се завръща у дома след успеха на световното първенство. В Торун (Полша) топ атлетът ни спечели бронзов медал в скока на дължина с 8.31 м.

Медалът е исторически, тъй като е първо отличие за България на световно първенство в зала от 2010 г. насам, когато Ваня Стамболова завоюва сребро в Доха.

Това е и първи медал за нашата страна на шампионат на планетата на закрито при мъжете от 1991 г., когато Николай Антонов триумфира със златото на 200 м.

Последното злато за България на световно на закрито пък печели Тереза Маринова в тройния скок през 2001 г.

Възпитаникът на треньора Димитър Карамфилов започна отлично с 8.22 м в първия си опит, а във втория направи най-доброто си постижение в състезанието, регистрирайки 8.31 м, с което поведе във временното класиране. Последваха два по-слаби опита от 8.30 м и 8.14, след което направи два фаула в последните си два скока.