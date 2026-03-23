НА ЖИВО: Саръбоюков се завръща след историческия медал

Топ атлетът ни грабна бронз в Полша

Божидар Саръбоюков се завръща у дома след успеха на световното първенство. В Торун (Полша) топ атлетът ни спечели бронзов медал в скока на дължина с 8.31 м.

Медалът е исторически, тъй като е първо отличие за България на световно първенство в зала от 2010 г. насам, когато Ваня Стамболова завоюва сребро в Доха.

Това е и първи медал за нашата страна на шампионат на планетата на закрито при мъжете от 1991 г., когато Николай Антонов триумфира със златото на 200 м.

Снимка: Reuters

Последното злато за България на световно на закрито пък печели Тереза Маринова в тройния скок през 2001 г.

Възпитаникът на треньора Димитър Карамфилов започна отлично с 8.22 м в първия си опит, а във втория направи най-доброто си постижение в състезанието, регистрирайки 8.31 м, с което поведе във временното класиране. Последваха два по-слаби опита от 8.30 м и 8.14, след което направи два фаула в последните си два скока.

"Живот на скорост", епизод 3: Пътят към медала (ВИДЕО)
Станка Златева: Вкарахте ме в цирк, но животът е прекрасен (ВИДЕО)

Станка Златева: Вкарахте ме в цирк, но животът е прекрасен (ВИДЕО)
Хокеят в черно! Репортерка, трите ѝ деца и куче загинаха при пожар!

Хокеят в черно! Репортерка, трите ѝ деца и куче загинаха при пожар!

Бронзовата Лора Христова у нас: Вече осъзнах какво стана! (ВИДЕО)

Бронзовата Лора Христова у нас: Вече осъзнах какво стана! (ВИДЕО)
Първият треньор на Лора Христова: От нея баницата, от мен - Троянската сливова! (ВИДЕО)

Първият треньор на Лора Христова: От нея баницата, от мен - Троянската сливова! (ВИДЕО)

Фурнаджиев: Банско е най-близо до домакинство на състезание по биатлон (ВИДЕО)

Фурнаджиев: Банско е най-близо до домакинство на състезание по биатлон (ВИДЕО)

"Живот на скорост", епизод 3: Пътят към медала (ВИДЕО)

"Покъртително! Изрита го в главата пред очите на родителите му" (ВИДЕО)
Първият треньор на Лора Христова: От нея баницата, от мен - Троянската сливова! (ВИДЕО)

Първият треньор на Лора Христова: От нея баницата, от мен - Троянската сливова! (ВИДЕО)
