bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Други

Никола Цолов без точки от спринта в Канада. Получи 10 секунди наказание!

Тежка надпревара на пистата в Монреал

Никола Цолов без точки от спринта в Канада. Получи 10 секунди наказание!
Formula 2

Тежка надпревара за Никола Цолов в спринта на Гран при на Канада във Формула 2. 

Родният талант в моторните спортове няма да вземе точки за генералното класиране при пилотите. 

Той завърши на 14-а позиция преди утре (24 май) да участва в същинската надпревара на писта "Жан Вилньов" в Монреал. 

Наказание

Спринтът от Гран при на Канада бе доста нервен и изпълнен с грешки и удари.

 

Снимка: Formula 2

Колата за сигурност влиза няколко пъти на пистата, а Цолов получи наказание от 10 секунди заради участие в инцидента с Мартиниус Стенсхорн и Джон Бенет. 

С добавеното наказателно време пилотът на "Кампос Рейсинг" остана 14-и. 

Победител

Спринтът в Монреал бе спечелен от съотборника на Цолов - Ноел Леон. 

След него се наредиха Габриеле Мини ("МР Мотоспорт") и Мартиниус Стенсхорн ("Родин").

Същинската надпревара е утре (24 май) от 19:00 ч. българско време.

Тагове:

Никола Цолов Канада Гран при спринт Формула 2 Кампос наказание

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

"Адът премина през града": Съблекалня, бус и терен - Локо Дряново показа щетите (ВИДЕО)
Трето място за Божидар Саръбоюков в Диамантената лига

Трето място за Божидар Саръбоюков в Диамантената лига

Ужас! Легенда на Формула 1 с травма на главата след въоръжен обир в дома му!

Ужас! Легенда на Формула 1 с травма на главата след въоръжен обир в дома му!
Миньор Перник изпадна при аматьорите. Феновете изкъртиха оградата и седалките

Миньор Перник изпадна при аматьорите. Феновете изкъртиха оградата и седалките

Последни новини

"Живей активно" отново събра спортисти и ентусиасти за най-важната си задача

Миньор Перник изпадна при аматьорите. Феновете изкъртиха оградата и седалките

Миньор Перник изпадна при аматьорите. Феновете изкъртиха оградата и седалките
Защо Григор Димитров не пие? (ВИДЕО)

Защо Григор Димитров не пие? (ВИДЕО)
Трето място за Божидар Саръбоюков в Диамантената лига

Трето място за Божидар Саръбоюков в Диамантената лига

bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV