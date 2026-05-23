Никола Цолов без точки от спринта в Канада. Получи 10 секунди наказание!

Тежка надпревара за Никола Цолов в спринта на Гран при на Канада във Формула 2.

Родният талант в моторните спортове няма да вземе точки за генералното класиране при пилотите.

Той завърши на 14-а позиция преди утре (24 май) да участва в същинската надпревара на писта "Жан Вилньов" в Монреал.

Наказание

Спринтът от Гран при на Канада бе доста нервен и изпълнен с грешки и удари.

Снимка: Formula 2

Колата за сигурност влиза няколко пъти на пистата, а Цолов получи наказание от 10 секунди заради участие в инцидента с Мартиниус Стенсхорн и Джон Бенет.

С добавеното наказателно време пилотът на "Кампос Рейсинг" остана 14-и.

Победител

Спринтът в Монреал бе спечелен от съотборника на Цолов - Ноел Леон.

След него се наредиха Габриеле Мини ("МР Мотоспорт") и Мартиниус Стенсхорн ("Родин").

Същинската надпревара е утре (24 май) от 19:00 ч. българско време.