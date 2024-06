Никола Цолов ще стартира от втора редица в Австрия

Представянето в квалификацията го постави десети за състезанието в неделя и му гарантира третото място на по-кратката надпревара в събота. Това се дължи на принципа на преобръщането на местата на първите 12 състезатели.

Въпреки че взе точки в едва 3 състезания през 2024 г., в средата на сезона нашият бе отличен за неочаквано постижение. Състезателят ни заема 12-а позиция в общото класираме, но е бил водач в най-много обиколки - 38.

