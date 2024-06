Никола Цолов шести на пистата "Каталуния"

Цолов обаче успя да парира последвалите атаки на съотборника си Лорън вас Хьопен и Алекс Дън и да съхрани шестото място, на което и финишира.

Така за първи път в своята кариера във Формула 3 той спечели точки в дълго състезание. До момента българинът имаше четири класирания в зоната на точките, но всички те бяха в спринтовете.

LIGHTS OUT!



The top four get away well and hold position going into the first turn #F3 #SpanishGP pic.twitter.com/CqRqP6NHzT