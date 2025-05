Нов подиум за Никола Цолов!

Четвърти подиум за сезона за Никола Цолов във Формула 3. Българският пилот завърши трети в спринта в Барселона и вече заема второ място в генералното класиране.

Въпреки хаотичния старт на пистата край каталунската столица. Българският лъв завърши в топ 3 и вече е на втора позиция във временното класиране на Формула 3 с 69 точки.

Цолов стартира от 11-та позиция и успя да избегне инцидентите в началото на спринта. В 13-тата обиколка изпревари Ван Хюпен, а три обиколки преди финала българския пилот зае третото място, след отпадането на Стрьомстед. Първите две места бяха заети от пилотите на Van Amersfoort Racing Иван Домингеш и Сантиаго Рамос.

LAP 13/21



TSOLOV MAKING MOVES!



The Bulgarian Lion is up to P4!#F3 #SpanishGP pic.twitter.com/wdeJiZECFe