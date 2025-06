Пилот във Ф1 няма време да учи за матурите си (ВИДЕО)

Пилотът на Мерцедес - Андреа Кими Антонели, смени автомобилния волан с химикала, за да се яви на матурите си в Италия. Това става няколко дни след като 18-годишният италианец записа първия си подиум във Формула 1, като завърши на трето място в Гран При на Канада.

Антонели се е явил на писмен изпит по италиански език, който е представлявал есе, съобщи Gazzetta dello Sport. "Дадох всичко от себе, сега чакаме резултатите. Беше трудно днес. Нямах много време, за да се подготвя", сподели той след изпита.

Prima prova di maturita', il pilota di F1 Kimi Antonelli: "Scelta traccia sul rispetto". Dopo il podio in Canada, il 18enne affronta gli esami: "Materia preferita? Inglese". #ANSA pic.twitter.com/aet5LeO7cr

Предстои изпит по английски език, което е любимият предмет на пилота, изпит по математика и устен изпит. Въпреки че той не успява да посещава всички учебни занимания заради кариерата му във Формула 1, учителите са доволни от него.

"Щастливи сме и сме горди, че Кими минава изпитите със съучениците си. Той е скромно момче и съучениците му го подкрепят. Той идва директно от летището в час, за да му обясним някои неща и да направи контролните си", казва учителката му Александра Реджина.

Антонели ще завърши Технически институт за администрация, финанси и маркенинг с профил по международни отношения и маркетинг. "Състезанията не са всичко и винаги съм искала той да завърши образованието си", споделя майка му Вероника.

KIMI ANTONELLI GOT HIS FIRST PODIUMpic.twitter.com/1pEpNhtxAp