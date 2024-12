Почина шампионът, който задмина Майк Тайсън (ВИДЕО)

Пуерториканецът има 19 успеха и 3 загуби в професионалната си кариера, а през 2024 г. подобри рекорд на Майк Тайсън. Бамба записа невероятните 14 победи с нокаут в рамките на една година.

Paul bamba final fight 1 week before his death. RIP BAMBA

He was on a huge come up late in his career at age 35.

He fought 14 times this year in 2024, winning every single one 14/14 wins. His last fight was just one week agopic.twitter.com/QYyTBao6zg