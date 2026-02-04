bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Други

Пола, която става на одеяло в куфара на всеки един спортист от САЩ на Игрите (ВИДЕО)

Практично е, хвалят се представителите на страната в Милано/Кортина

Пола, която става на одеяло в куфара на всеки един спортист от САЩ на Игрите (ВИДЕО)

Олимпийските игри отдавна не са просто спортен форум! Те са сцена! За реклама, за споделяне на мнения, за... мода. 

Много е важно как ще бъдат облечени олимпийците, на кого ще се доверят местните комитети, какви послания ще дадат дизайнерите и какви нови артикули ще излязат в продажба. И в тима на САЩ, който изпраща 232 спортисти в Милано/Кортина, много добре го знаят! 

Този път те атакуват медалите с... пола. Която става одеяло

Уникално

Добре прочетохте! Олимпийците на САЩ имат едно от най-необичайните облекла в екипа си. И мъжете, и жените са получили дебело одеяло, което има копчета и може да бъде увивано около кръста и да се превръща в пола. 

Върху него има изобразен орел - символът на страната, както и пейзаж от емблематичните скали около Колорадо Спрингс - града, в който се помещава олимпийският комитет на САЩ.

"Тази пола е шантава. Уникално нещо е. Има си и орел от националния парк. Мисля, че е доста готина", коментира сноубордистката Хана Норман. 

Гуинет Филипс и Хейли Скамура от тима по хокей пък нагледно показаха как се носи полата. 

Многофункционална

От фирмата производител също се гордеят с творението си, което се очаква да предизвика истински бум на пазара

"Полата може да бъде носена самостоятелно, върху дрехи и дори да бъде покривало", пишат от там. 

@hahna.boards Part 2!! Massive shout out to Nike. All this stuff is so awesome. #olympics #fyp #teamusagearhaul #snowboarding #milancortina2026 ♬ original sound - Hahna Norman

Полата-одеяло все още не е налична за свободна продажба. Това вероятно ще стане след олимпийските игри в Милано/Кортина, които започват в петък, 6 февруари. 

 

Тагове:

сащ орел екипировка пола Зимни олимпийски игри МиланоКортина

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

Колко струва да имате Кристиано Роналдо в отбора си?

Колко струва да имате Кристиано Роналдо в отбора си?

Весела Лечева: Трудностите няма да спрат България

Весела Лечева: Трудностите няма да спрат България
Златева бясна на Добрев: Дубай, Малдиви и оставка, която никой не е виждал! (ВИДЕО)

Златева бясна на Добрев: Дубай, Малдиви и оставка, която никой не е виждал! (ВИДЕО)
Наско Сираков: Елементарна грешка при гола (ВИДЕО)

Наско Сираков: Елементарна грешка при гола (ВИДЕО)
Хулио Веласкес: Можехме да спечелим. Горд съм с момчетата! (ВИДЕО)

Хулио Веласкес: Можехме да спечелим. Горд съм с момчетата! (ВИДЕО)

Последни новини

Колко струва да имате Кристиано Роналдо в отбора си?

Колко струва да имате Кристиано Роналдо в отбора си?

Линдзи Вон ще кара със скъсана предна кръстна връзка

Линдзи Вон ще кара със скъсана предна кръстна връзка
Весела Лечева: Трудностите няма да спрат България

Весела Лечева: Трудностите няма да спрат България
Хьогмо: В Норвегия на това време му казваме лято! (ВИДЕО)

Хьогмо: В Норвегия на това време му казваме лято! (ВИДЕО)
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV