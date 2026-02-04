Пола, която става на одеяло в куфара на всеки един спортист от САЩ на Игрите (ВИДЕО)

Олимпийските игри отдавна не са просто спортен форум! Те са сцена! За реклама, за споделяне на мнения, за... мода.

Много е важно как ще бъдат облечени олимпийците, на кого ще се доверят местните комитети, какви послания ще дадат дизайнерите и какви нови артикули ще излязат в продажба. И в тима на САЩ, който изпраща 232 спортисти в Милано/Кортина, много добре го знаят!

Този път те атакуват медалите с... пола. Която става одеяло!

Уникално

Добре прочетохте! Олимпийците на САЩ имат едно от най-необичайните облекла в екипа си. И мъжете, и жените са получили дебело одеяло, което има копчета и може да бъде увивано около кръста и да се превръща в пола.

Върху него има изобразен орел - символът на страната, както и пейзаж от емблематичните скали около Колорадо Спрингс - града, в който се помещава олимпийският комитет на САЩ.

"Тази пола е шантава. Уникално нещо е. Има си и орел от националния парк. Мисля, че е доста готина", коментира сноубордистката Хана Норман.

Гуинет Филипс и Хейли Скамура от тима по хокей пък нагледно показаха как се носи полата.

View this post on Instagram A post shared by Gwyneth Philips (@gwyneth.philips)

Многофункционална

От фирмата производител също се гордеят с творението си, което се очаква да предизвика истински бум на пазара.

"Полата може да бъде носена самостоятелно, върху дрехи и дори да бъде покривало", пишат от там.

Полата-одеяло все още не е налична за свободна продажба. Това вероятно ще стане след олимпийските игри в Милано/Кортина, които започват в петък, 6 февруари.