bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Футбол БГ Футбол

Борим се с Германия и Чехия за футболен национал. Ето какво реши той!

Райън Надери играе в Глазгоу Рейнджърс

Българският национален отбор по футбол съвсем скоро ще замине за Индонезия, където ще играе приятелски турнир с домакините, Соломоновите острови и Сент Китс и Невис. 

Повиквателните са разпратени, а в списъка на селекционера Александър Димитров не фигурира... Райън Надери. 

Новата звезда на Глазгоу Рейнджърс има възможността да играе за България, и се смята, че има и законово право. Но за момента... се дърпа.

Защо?

Надери е на 22 години. Той е роден и израснал в Германия, в Дрезден. Доскоро той играеше за Ханза Рощок - в третата дивизия на Бундеслигата. 

След 13 гола в 42 мача за "сините", Рейнджърс плати за него 5.5 млн. евро през февруари тази година и го превърна в най-скъпия футболист, идващ от това ниво на германския футбол. 

В шотландския гранд евентуалният национал има 8 мача, в които вкара 2 гола и направи 2 асистенции. Медиите на Острова му предричат бляскаво бъдеще и точно това е причината той да откаже поканата на българския селекционер.

Според "Рейнджърс Ревю", футболистът е заявил, че за момента иска да се фокусира върху клубната си кариера. Явно пътуването до Индонезия не го е поблазнило. 

Битка за талант

Надери може да играе още за Германия и за Чехия. 

Бундестимът е вариант заради мястото му на раждане. В чешкият тим пък може да се озове, защото майка му е чехкиня. 

Връзката със страната ни е през баща му, който е българин. 

Информациите са, че за момента Надери има германски и български паспорт. 

bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV