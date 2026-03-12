bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Спортен нюзрум, еп. 117: Вечно дерби за второто място (ВИДЕО)

Специален гост днес - Константин Папазов

Спортен нюзрум, еп. 117: Вечно дерби за второто място (ВИДЕО)

Четвъртък е и е време за поредния епизод на „Спортен нюзрум“. Месеците минават, а битката за титлата става още по-заплетена и по-интригуваща.

Този път обаче темата няма да бъде за първото място, а Вечното дерби за втората позиция в Първа лига.

Може ли мачът в Разград през уикенда да предначертае бъдещето на евроквотите за следващия сезон? И защо ЦСКА ще води Левски и Лудогорец на театър.

Отговорът точно в 13:00 часа в Youtube канала на bTV и на btvsport.bg.

Но това няма да са единствените въпроси, които ще бъдат зададени. Те ще бъдат поне 18, колкото и тези, които Димитър Бербатов отправи към спортните федерации.

Специален гост в предаването ще бъде Константин Папазов. Който ще отговори на вечния въпрос. „Май месец вестниците първи или...?“.

И не на последно място кой има съдийско лоби и ясно ли е какво са си казали във ВАР буса по време на дербито между Левски – Локомотив Пловдив.

Очакваме и вашите мнения - имаше ли дузпа за "сините" или не?

левски цска локомотив пловдiv лудогорец дузпа вар Спортен нюзрум

