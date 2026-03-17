Любов и атлетика: Рекордьорът Христо Илиев разкри тайната си! (ВИДЕО)

Христо Илиев е една от младите звезди не само на българската, а и на световната атлетика.

В последните месеци талантът от Сливен подобри три пъти националното постижение в спринта на 60 м, а сега е в трескаво очакване на участието си на световното първенство в Торун, Полша от 20 до 22 март.

Илиев лети. Но не само по пистата! Пред bTV той разкри, че едни други криле му дават сила да трупа постижения и да е в отлична форма.

Любов

"Честно да ви кажа, любовта, която дойде в живота ми, помогна. Много добре ми се отразява", не скри той прeд bTV.

На 21 години Илиев успя да подобри постижението на Петър Петров от преди 48 години! И после още веднъж! И още веднъж!

Талантът от Сливен явно знае как да лети на крилете на любовта.

Очакванията

България ще има петима представители на първенството на света в зала в Полша.

Това е най-голямата родна делегация от 8 години насам.

"Отивам с очаквания за финал и още няколко силни резултата. И много се надявам да се върнем здрави от там", сподели Илиев.

Най-високи са очакванията към Божидар Саръбоюков, който оглавява световната ранглиста в скока на дължина.

Страната ни ще представят още Александра Начева (троен скок), Никола Караманолов (бягане 60 м), Станислав Станков (60 м с препятствия).