bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Други

Любов и атлетика: Рекордьорът Христо Илиев разкри тайната си! (ВИДЕО)

Той се подготвя за участие на световното първенство след дни

Христо Илиев е една от младите звезди не само на българската, а и на световната атлетика. 

В последните месеци талантът от Сливен подобри три пъти националното постижение в спринта на 60 м, а сега е в трескаво очакване на участието си на световното първенство в Торун, Полша от 20 до 22 март.

Илиев лети. Но не само по пистата! Пред bTV той разкри, че едни други криле му дават сила да трупа постижения и да е в отлична форма.

"Честно да ви кажа, любовта, която дойде в живота ми, помогна. Много добре ми се отразява", не скри той прeд bTV. 

На 21 години Илиев успя да подобри постижението на Петър Петров от преди 48 години! И после още веднъж! И още веднъж! 

48 години никой не стигна дотук: Вижте новия властелин на спринта (ВИДЕО)

Талантът от Сливен явно знае как да лети на крилете на любовта. 

България ще има петима представители на първенството на света в зала в Полша. 

Това е най-голямата родна делегация от 8 години насам. 

"Отивам с очаквания за финал и още няколко силни резултата. И много се надявам да се върнем здрави от там", сподели Илиев. 

Най-високи са очакванията към Божидар Саръбоюков, който оглавява световната ранглиста в скока на дължина

Страната ни ще представят още Александра Начева (троен скок), Никола Караманолов (бягане 60 м), Станислав Станков (60 м с препятствия). 

Тагове:

любов световно първенство лека атлетика Полша спринт гадже Христо Илиев

Най - важното

Борим се с Германия и Чехия за футболен национал. Ето какво реши той!

Борим се с Германия и Чехия за футболен национал. Ето какво реши той!

Ученици опънаха червен килим за наша шампионка! Тя нямаше как да им откаже! (ВИДЕО)

Ученици опънаха червен килим за наша шампионка! Тя нямаше как да им откаже! (ВИДЕО)

"Баскетболни дневници", еп. 7: Капитанът на кораба Борислава Христова

Тренировки и четиринога подкрепа: Линдзи няма спирка! (ВИДЕО)

Тренировки и четиринога подкрепа: Линдзи няма спирка! (ВИДЕО)

Последни новини

Ученици опънаха червен килим за наша шампионка! Тя нямаше как да им откаже! (ВИДЕО)

Ученици опънаха червен килим за наша шампионка! Тя нямаше как да им откаже! (ВИДЕО)
Борим се с Германия и Чехия за футболен национал. Ето какво реши той!

Борим се с Германия и Чехия за футболен национал. Ето какво реши той!

Тренировки и четиринога подкрепа: Линдзи няма спирка! (ВИДЕО)

Тренировки и четиринога подкрепа: Линдзи няма спирка! (ВИДЕО)

"Баскетболни дневници", еп. 7: Капитанът на кораба Борислава Христова

bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV