Тренировки и четиринога подкрепа: Линдзи няма спирка! (ВИДЕО)

Ченс е плътно до нея

Всяка публикация на Линдзи Вон ни кара да възкликнем: "Тя наистина ли се контузи толкова жестоко?".

Само преди месец светът трепереше дали легендарната скиорка и олимпийска шампионка в спускането от Ванкувър 2010 ще може да използва левия си крак някога, след като претърпя ужасяващо падане по време на Игрите в Милано/Кортина

Тя обаче доказа защо е велика!

Преди дни, с оперирания крак, който беше раздробен на парчета, тя... караше колело. 

А след това самата тя шокира с изказване, че на този етап не мисли за отказване: "Може би ще се състезавам отново, а може би не. Само времето ще покаже. Моля ви, спрете да ми казвате какво трябва или не трябва да правя. Когато взема решение, ще ви уведомя", заяви Вон.

Линдзи Вон: Кой ви каза, че съм се отказала от ските!?

Тренировки

В социалните мрежи 41-годишната американка продължава да показва ежедневието си. 

А то по нищо не се различава от това на активен спортист в най-добра форма - тренировки, тренировки и тренировки. 

Въпреки че евентуалните следващи стартове изглеждат доста далече и дори като героизъм, Вон очевидно не се е отказала. 

Подкрепа

Плътно до Вон е и кучето ѝ Ченс. То топли сърцето ѝ, след като скиорката загуби Лео. 

Точно в деня на ужасяващото падане, кучето на Вон почина. Близките пазеха в тайна трагичната новина, за да не разстройват скиорката допълнително. 

При завръщането си в САЩ обаче тя научи, а именно Ченс бе нейна утеха, а и очевидно - нейн партньор в тренировките. 

В деня на падането: Още една трагедия за Линдзи Вон
"Баскетболни дневници", еп. 7: Капитанът на кораба Борислава Христова

Григор Димитров започва срещу кошмарен белгиец в Маями

Григор Димитров започва срещу кошмарен белгиец в Маями
От Разград до „Селесао“: Игор Тиаго е сред избраниците на Карло Анчелоти!

От Разград до „Селесао“: Игор Тиаго е сред избраниците на Карло Анчелоти!
„Ливърпул ни разочарова – пълна липса на подкрепа“

„Ливърпул ни разочарова – пълна липса на подкрепа“

Последни новини

"Баскетболни дневници", еп. 7: Капитанът на кораба Борислава Христова

В търсене на съвършенството: Къде да гледате България - Черна гора днес?

В търсене на съвършенството: Къде да гледате България - Черна гора днес?

Мисия (не)възможна: Челси гони чудо срещу шампиона ПСЖ

Мисия (не)възможна: Челси гони чудо срещу шампиона ПСЖ
Григор Димитров започва срещу кошмарен белгиец в Маями

Григор Димитров започва срещу кошмарен белгиец в Маями
