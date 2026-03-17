Тренировки и четиринога подкрепа: Линдзи няма спирка! (ВИДЕО)

Всяка публикация на Линдзи Вон ни кара да възкликнем: "Тя наистина ли се контузи толкова жестоко?".

Само преди месец светът трепереше дали легендарната скиорка и олимпийска шампионка в спускането от Ванкувър 2010 ще може да използва левия си крак някога, след като претърпя ужасяващо падане по време на Игрите в Милано/Кортина.

Тя обаче доказа защо е велика!

Преди дни, с оперирания крак, който беше раздробен на парчета, тя... караше колело.

А след това самата тя шокира с изказване, че на този етап не мисли за отказване: "Може би ще се състезавам отново, а може би не. Само времето ще покаже. Моля ви, спрете да ми казвате какво трябва или не трябва да правя. Когато взема решение, ще ви уведомя", заяви Вон.

Тренировки

В социалните мрежи 41-годишната американка продължава да показва ежедневието си.

А то по нищо не се различава от това на активен спортист в най-добра форма - тренировки, тренировки и тренировки.

Въпреки че евентуалните следващи стартове изглеждат доста далече и дори като героизъм, Вон очевидно не се е отказала.

Подкрепа

Плътно до Вон е и кучето ѝ Ченс. То топли сърцето ѝ, след като скиорката загуби Лео.

Точно в деня на ужасяващото падане, кучето на Вон почина. Близките пазеха в тайна трагичната новина, за да не разстройват скиорката допълнително.

При завръщането си в САЩ обаче тя научи, а именно Ченс бе нейна утеха, а и очевидно - нейн партньор в тренировките.