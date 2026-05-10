Последен ден на Джирото у нас: Къде минава трасето и кои улици са затворени?

Последен ден на една от най-престижните колоездачни обиколки в света Джиро Д'Италия у нас!

След огромният интерес към първите два етапа, този път най-добрите в света ще карат от Пловдив до София.

Финалът се очаква около 17:00 - 17:30 ч. на пл. "Александър Невски" в София.

Маршрутът

В третия етап от състезанието маршрутът на колоездачите включва отсечки от републиканските пътища в областите Пловдив, Пазарджик и София. За преминаване на участниците, поетапно ще се ограничава трафикът в участъците от пътната мрежа.

Стартът е в 13:00 ч. в Пловдив. Колоездачите ще преминат по уличната мрежа на града, ще продължат по път I-8 Пловдив – Пазарджик - Костенец, от където преминават по път II-82 Костенец – Боровец – Самоков – Панчарево – София и след това по уличната мрежа на гр. София. Финалът на състезанието е около 17 ч. пред храм-паметника „Свети Александър Невски“.

Снимка: bgnes

Промени в Пловдив

Затворените улици в града, който е начална точка са:

-бул. "Цар Борис III Обединител", в участък от кръстовище с бул. "Христо Ботев“ до кръстовище с бул. "България“;

-бул. "България“, в участък от кръстовище с бул. "Цар Борис III Обединител“ до кръгово кръстовище с републикански път II- 86;

-ул. "Иван Вазов“ в участък от площад "Централен“ до кръгово кръстовище с бул. "Руски“;

-ул. "Авксентий Велешки" в участък от кръстовище с бул. "Христо Ботев“ до кръстовище с ул. "Булаир“;

-ул. "Булаир" в участък от кръстовище с ул. "Авксентий Велешки“ до кръстовище с ул. "Цар Асен“;

-ул. "Цар Асен" в участък от кръстовище с ул. "Булаир“ до кръстовище с ул. "Цанко Дюстабанов“;

-ул. "Цанко Дюстабанов" в участък от кръстовище с бул. "Цар Борис III Обединител“ до кръстовище с ул. "Цар Асен“.

Всички булеварди и улици, които пресичат горепосочените участъци, се затварят в зоната на кръстовищата за времето от 5 ч. до 14:30 ч. на 10.05.2026 г.

Промени ще има и в движението на градския транспорт, които може да видите ТУК.

Снимка: bgnes

Промени в Пазарджик

Трасето на Джиро Д'Италия през Пазарджик преминава през:

ул. „Пловдивска", ул. „Ген. Гурко", бул. „България", мостът над р. Марица, ул. „Христо Касапвелев", изходът на града в посока с. Звъничево, както и ул. „Тринадесета" в село Звъничево. Забранява се престоят и паркирането по цялото трасе и прилежащите зони от 10:00 ч. на 09 май, събота до 15:30 ч. на 10 май, неделя. Неправилно паркираните автомобили ще бъдат принудително премествани.

На 10 май, неделя, от 10:00 ч. до 15:30 ч., се въвежда пълна забрана за:

- движение на моторни превозни средства, велосипеди и тротинетки;

- преминаване на пешеходци и пресичане на трасето;

- извършване на товаро-разтоварни дейности и доставки;

- разполагане на стоки, съоръжения и временни обекти.

Снимка: bgnes

Ограниченията важат както за пътните платна, така и за тротоари, паркоместа, спирки на градския транспорт, прилежащи улици и входове към имоти.

Допуска се преминаване единствено на автомобили със специален режим на движение, служби за сигурност, организатори на събитието и превозни средства с изрично издаден пропуск.

Промени в София

В столицата промените също ще са значителни.

Най-важно е да отбележим, че бул. "Цариградско шосе" ще бъде затворен и в двете посоки.

Ето и всички затворени улици и часовете на ограниченията: