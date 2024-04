Разследват срамна победа на полумаратон в Пекин (ВИДЕО)

Организаторите на полумаратона в Пекин започнаха разследване след "срамната" победа на китайския атлет Хе Джие в събитието, проведено в неделя.

Местният лекоатлет спечели за 1.03:44, но снимките от финала предизвикаха огромни съмнения, след като тримата африканци, които водеха до последните метри - кенийците Кетер и Мнангат и етиопецът Хайлу, насърчиха Джие да ги изпревари.

Хе, шампион в маратона от Азиатските игри през 2023 г., спечели, след като африканците явно забавиха темпото.

"Проучваме и ще обявим резултатите", каза за АФП човек от Спортното бюро в Пекин, пожелал да остане анонимен.

Beijing authorities are investigating yesterday's Beijing's half-marathon after a footage showed Kenyans Robert Keter, Willy Mnangat and Hailu Bikila of Ethiopia deliberately allowing China’s He Jie to win. pic.twitter.com/HU4VAFTSLj