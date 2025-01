Сълзите на най-младия световен шампион по дартс (ВИДЕО)

Броени дни преди да навърши 18 години, англичанинът Люк Литлър стана най-младият световен шампион по дартц.

Той се качи на световния връх за пръв път в своята кариера след победа във финала със 7:3 (3:1, 3:0, 3:1, 3:1, 1:3, 3:2, 2:3, 3:0, 1:3, 3:0) сета над нидерландеца Майкъл ван Гервен.

Литлър, който през миналата година загуби във финала от Люк Хъмфрис при дебютното си участие в "Алекзандра Палас" в Лондон, не повтори грешките си и реши мача по възможно най-бързия начин. Тийнейджърът поведе с 4:0 сета, като взе 12 от първите 15 лега в мача и не погледна повече назад.

След мечтания триумф 17-годишният Литлър избухна в сълзи.

С победата си във финала на световното първенство Люк Литлър ще се изкачи до второто място в световната ранглиста, като пред него ще остане единствено досегашният шампион Люк Хъмфрис. Освен това той ще прибере и 500 000 паунда от наградния фонд, докато за Ван Гервен остават 200 000 от общия награден фонд от 2,5 милиона паунда.

LITTLER IS THE WORLD CHAMPION!



LUKE LITTLER ACHIEVES HIS DARTING DESTINY!



The 17-year-old sensation produces a spectacular display to defeat Michael van Gerwen 7-3 and create more history at Alexandra Palace!



https://t.co/pIQvhqYxEj#WCDarts | Final pic.twitter.com/QbQgg2B1oA