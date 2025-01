Саръбоюков победи олимпийския шампион в Белград

Божидар Саръбоюков победи олимпийския шампион в скока на дължина Милтиадис Тентоглу! Българският талант завърши трети на турнира в Белград с 8.06 м - пети резултат в света за сезона.

Състезанието спечели Тобиас Монтлер (Швеция) с 8.23 м, а втори се нареди Айзък Граймс (САЩ) с 8.13 м.

Thobias Montler soared to a WL of 8.23m to win the men's Long Jump at the Belgrade Indoor Meeting—just 4 months after surgery!



He beat Isaac Grimes who got 8.13m & Bozhidar Saraboyukov (8.06m).



Olympic Champion, Miltiadis Tentoglou could only manage 8.05m in 4th. pic.twitter.com/D1c1zPvAOT