Саръбоюков пред bTV: Цял живот се боря за такива резултати (ВИДЕО)

"Един сантиметър и второто място са много гадно нещо, обаче аз изобщо не съм очаквал, че мога да достигна такива резултати. Не съм си и помислял за златото. Смятам, че италианецът е много достоен скачач, много талантлив. Надявам се занапред двамата да има какво да показваме и да се борим."

Bozhidar Saraboyukov is coming.



His series in the long jump final so far:



8.18m

8.22m

8.10m

8.12m



