Семен Новиков се класира за финала в кат. до 87 кг на европейското първенство по класическа борба в албанската столица Тирана.

Олимпийският шампион стигна до схватката за титлата, след като в полуфиналите надделя с 4:0 над Ислам Абасов (Азербайджан) - бронзов медалист от Евро 2025.

В спора за златото той ще се изправи срещу борещия се за Дания чеченец Турпал Бисултанов, който е бронзов медалист от Олимпийските игри в Париж през 2024 г.

По пътя към финала Новиков се справи последователно с Валтери Латвала (Финландия) - със 7:2, Марджан Кола (Албания) - с 9:0, и Доган Кая (Турция) - с 8:0.

Битката за златния медал е утре вечер.