Хепиенд в борбата: Новиков и Милов отиват на Евро 2026

Щастлива развръзка в родната борба. След едногодишно изгнание Семен Новиков (олимпийски шампион) и Кирил Милов (европейски шампион) се завръщат в националния отбор класически стил и ще се борят за медалите на предстоящия шампионат на Стария континент в Тирана от 20 април.

Двамата станаха жертва на политиката на президента на федерацията Станка Златева. Първоначално тя обяви курс срещу натурализираните борци, а след това - срещу всеки, който не се явява на централизирана подготовка. Второто условие остави зад борда всички класици от ЦСКА на Гриша Ганчев.

Двете страни проведоха няколко срещи през последните седмици. И явно са стигнали до компромис, без на този етап да е ясна реакцията на Златева.

В състава се завръща и Абу-Муслим Амаев (67), втори в Европа през миналата година. Отборът ще бъде воден от треньорите Стефан Тошев, Илиян Георгиев, Юлиян Георгиев.

При свободняците е заявено още едно име, предизвикало напрежение и скандали - Шамил Мамедов. Роденият в Русия борец има наш паспорт от началото на 2025 г., но ще дебютира за България на голям турнир едва сега.

Миналия месец той стана безапелационно шампион на "Дан Колов". Начело на тима са Радослав Великов, Йордан Денев и Мирослав Киров.

В двата стила при мъжете има 6 (от общо 19) родени зад граница борци.

При жените заминават пет наши състезателки. Най-опитната сред тях е Биляна Дудова (62), световна шампионка и четирикратна №1 в Европа. Тимът е воден от Симеон Щерев, Серафим Бързаков, Елис Манолова.

Съставът на България

Свободен стил

57 кг Ивайло Тисов

61 кг Ердал Галип

65 кг Шамил Мамедов

70 кг Микяй Наим

74 кг Михаил Георгиев

79 кг Айкан Сеид

86 кг Енгин Исмаил

92 кг Ахмед Батаев

97 кг Ахмед Магамаев

125 кг Ален Хубулов

Класически стил

55 кг Стефан Григоров

60 кг Борислав Кирилов

63 кг Николай Вичев

67 кг Абу-Муслим Амаев

72 кг Димитър Георгиев

77 кг Стоян Кубатов

82 кг Светослав Николов

87 кг Семен Новиков

97 кг Кирил Милов

Жени

57 кг Олга Попова

59 кг Виктория Бойнова

62 кг Биляна Дудова

68 кг Даниела Бръснарова

76 кг Ванеса Георгиева

Жребият ще бъде теглен в неделя, 19 април. Първенството започва със схватки в класическия стил в понеделник, от сряда е надпреварата при жените, а в петък стартират мъжете в свободния стил.