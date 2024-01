След дълга връзка: Мане се ожени за 18-годишна (ВИДЕО+СНИМКИ)

Сватбената церемония се проведе в Кеур Масар, в близост до столицата Дакар. Мане стана семеен само 6 дни преди старта на Купата на африканските нации. Сенегал - носител на трофея, отново е сред фаворитите.

Снимки от сватбата разпространиха от фотографска компания Magvision Evens. На една от тях Садио и Тамба са под надпис "Г-жа Мане", оформен от рози.

A very simple and humble man, congratulations Sadio mane



May Allah bless ur Union pic.twitter.com/oR8Ed2G41F