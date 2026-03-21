Станислав Станков не успя за финал на 60 м с препятствия (ВИДЕО)

Той си пожела финал на европейско първенство

Станислав Станков не успя да премине сериите на 60 метра с препятствия на Световното първенство по лека атлетика в зала в Торун, Полша.

Българинът записа време 7,95 секунди в първа серия, в която остана на предпоследното седмо място. Станков не направи най-добрия старт, което му попречи за по-добро представяне при дебюта на състезание от такъв ранг.

Оказва се, че причината е контузия. 

Втори шанс

"Контузия ме сполетя преди 4-5 години, когато бях класиран за световното. Тогава имах норматив и поставих националния рекорд до 23 години. За съжаление тогава гонех рекорд и това повлия за контузията ми, за съжаление. Това за мен беше втори шанс, от който се възползвах.

Доволен съм. Това да видиш най-добрите в целия свят е доста голямо постижение за мен", каза пред bTV Станков след старта си в Полша. 

Той бе последният от петимата български атлети, които имат възможността да представят страната ни на световното първенство в зала. 

Целите

Станислав Станков заяви, че следващата голяма цел пред него е участието на европейското първенство в Бирмингам през лятото на 2026 г. 

Там той се надява, че ще може да участва на 110 м с препятствия. 

"Целта ми за лятото е да съм здрав, да се изтренирам, да се подготвя добре. На европейското се надявам да се класирам. Надявам се да бягам около 13,60. Това за мен е напълно постижим резултат. Само да съм здрав и да успея да направя нужните тренировки", каза той.

По-късно днес своето участие ще започне Александра Начева в сектора за троен скок.

световно първенство препятствия станислав станков 60 м

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

