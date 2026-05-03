Стилияна Николова пред bTV: Искам да съм актриса. Играла съм Баба Яга! (ВИДЕО)

Стилияна Николова - световна (отборно 2023) и европейска (многобой 2024) шампионка в художествената гимнастика е била... Баба Яга.

Това разкри самата тя при гостуването си в предаването "Тази неделя" по bTV.

Една от най-добрите ни индивидуални гимнастички в последните години изненада с признанието, че треньорската професия за нея е План "Б". Преди това тя ще опита да... стане актриса.

Мечтата

От дете 20-годишната Николова е в залата за художествена гимнастика, където работи и майка ѝ Паулина. Семейството живее в Кайро и още там Николова се изявява на сцената.

"Треньорството е План "Б". Бих искала първо да се пробвам в актьорската сфера. Още от малка, в училище съм участвала в различни постановки, пиеси и винаги ми е било интересно да вляза в някой образ. Даже съм играла Баба Яга.

Обичам да се показвам. Бих кандидатствала в НАТФИЗ. Това е План "А". Времето ще покаже кога! Да сме живи и здрави!", разкри плановете си Николова.

На килима

Преди това обаче Стилияна има други големи цели. Очаквано мечтата ѝ е да стъпи на олимпийския връх.

"Олимпийските игри са мечтата на всеки спортист и са най-голямото стъпало за всички нас. Какво по-хубаво от това да се представиш достойно на олимпийски игри?", категорична е тя.

Интересно е да споменем обаче, че друг спорт също е успял да я омае:

"Не съм си представяла живота си без художествената гимнастика. В училище имахме тренировки по тенис, беше ми много приятно. Но всички знаем, че тенисът е скъп спорт и нямаше как да си позволим да играем. Просто се оттеглих. Не съм страдала много. Не ми остава време да играя от гимнастиката.

В момента тренировките ми почват в 8:30. Желателно е в залата да съм в 8:00-8:15, за да се раздвижа. 8:30 започваме с балет - дълга тренировка. Завършваме към 15:30 - 16:00 ч. Имаме и възстановяване, така че си тръгваме от залата към 17:00 - 17:30 ч. Строгата дисциплина е ключът към успех не само в спорта, а и във всички сфери. Поне 50% със сигурност трябва да се прави с желание. Има моменти, в които нищо не искаш да правиш, искаш да си останеш вкъщи, навън е мрачно, вали и трябва за ходиш в залата. Когато имаш устрем и желание да успееш, то надделява.", разказва Николова.