bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Други

Турнирът "Нови звезди" събра малки грации със "Златните" (ВИДЕО)

Над 1400 гимнастички участваха в петото издание

Завърши петото издание на международния турнир "Нови Звезди", организиран от клуба на Биляна Проданова.

За поредна година състезанието събра бъдещите звезди на художествената гимнастика на едно място, а малките гимнастички показаха съчетанията си пред пълна публика в зала София.

Участие взеха над 1400 грации, 50 треньори, 30 съдии и 15 специални гости, сред които Весела Димитрова, Михаела Маевска и олимпийските шампионки от Токио 2021, както и представители на родната федерация по художествена гимнастика.

Снимка: Анна Недкова

Събитието предизвика силни вълнения както сред малките грации, така и сред техните семейства, които ги подкрепяха от трибуните.

 
 
 
Една от майките на участничките обобщи емоцията от турнира с думите: "Днес беше голям ден за всички!".

Снимка: Анна Недкова

Вдъхновени от историческите успехи на националният ансамбъл по художествена гимнастика, организаторите връчиха призове на шампионките във всяка възраст категория Елит, носещи имената на най-успешния треньорски тандем в България: Весела Димитрова-Михаела Маевска и "Златните момичета":

Приз Весела Димитрова - за треньор на шампионката във възраст жени
Приз Михаела Маевска - за треньор на шампионката във възраст ДСВ
Приз Симона Дянкова - за шампионката във възраст жени (16-25 г)

Снимка: Анна Недкова

Приз Стефани Кирякова - за шампионката във възраст ДСВ (13-16 г)

Приз Ерика Зафивова - за шампионката във възраст ДМВ (10-13 г)

Снимка: Анна Недкова

Приз Лаура Траатс - за шампионката във възраст ДМВ до 10
Приз Мадлен Радуканова - за шампионката във възраст Мини (до 8 г)

Снимка: Анна Недкова

 
Тагове:

художествена гимнастика клуб турнир нови звезди Златните момичета биляна проданова пето издание

Най - важното

Последни новини

bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV