Турнирът "Нови звезди" събра малки грации със "Златните" (ВИДЕО)

Завърши петото издание на международния турнир "Нови Звезди", организиран от клуба на Биляна Проданова.
За поредна година състезанието събра бъдещите звезди на художествената гимнастика на едно място, а малките гимнастички показаха съчетанията си пред пълна публика в зала София.
Участие взеха над 1400 грации, 50 треньори, 30 съдии и 15 специални гости, сред които Весела Димитрова, Михаела Маевска и олимпийските шампионки от Токио 2021, както и представители на родната федерация по художествена гимнастика.
Събитието предизвика силни вълнения както сред малките грации, така и сред техните семейства, които ги подкрепяха от трибуните.
Една от майките на участничките обобщи емоцията от турнира с думите: "Днес беше голям ден за всички!".
Вдъхновени от историческите успехи на националният ансамбъл по художествена гимнастика, организаторите връчиха призове на шампионките във всяка възраст категория Елит, носещи имената на най-успешния треньорски тандем в България: Весела Димитрова-Михаела Маевска и "Златните момичета":
Приз Весела Димитрова - за треньор на шампионката във възраст жени
Приз Михаела Маевска - за треньор на шампионката във възраст ДСВ
Приз Симона Дянкова - за шампионката във възраст жени (16-25 г)
Приз Стефани Кирякова - за шампионката във възраст ДСВ (13-16 г)
Приз Ерика Зафивова - за шампионката във възраст ДМВ (10-13 г)
Приз Лаура Траатс - за шампионката във възраст ДМВ до 10
Приз Мадлен Радуканова - за шампионката във възраст Мини (до 8 г)