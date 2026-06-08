Други Публикувано в btvsport.bg Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Зашеметяваща поява: Линдзи Вон остави всички без думи в Монако (СНИМКИ) Зелен шал, бял тоалет и без патерици Снимка: Reuters

Легендата в ските Линдзи Вон зашемети боксовете във Формула 1 по време на Гран при на Монако, демонстрирайки впечатляваща форма и уверено присъствие само месеци след ужаса, който преживя по време и след Олимпийските игри в Милано/Кортина 2026.

41-годишната американка се разхождаше без патерици и никакви помощни средства – значителен напредък в нейното възстановяване след инцидента на 8 февруари тази година, при който счупи левия си крак само секунди след старта на спускането и се нуждаеше от пет операции, за да се възстанови.

Вон привлече вниманието със зелен шал и бял тоалет, подчертаващ спортната ѝ фигура и плочките ѝ на корема, докато се разхождаше в падока на Формула 1 в Монте Карло и общуваше с гости и знаменитости.

След тежката травма, която временно я постави в инвалидна количка и на патерици, Вон продължава възстановяването си с постепенно завръщане към активен начин на живот.

В последните месеци тя отново се появява на публични събития, включително и на мега шоуто Met Gala.

Снимка: Reuters

Край пистата, също в бяло, бе и френският скиор Матийо Байе, с който световните медии свързват Вон.