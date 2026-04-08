bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Други

Едва не ампутираха крака ѝ, а вече мисли за завръщане

Знам какво е да не си скиор. Просто състезанията са нещо, което обичам, каза Линдзи Вон

Едва не ампутираха крака ѝ, а вече мисли за завръщане
Звездата по алпийски ски Линдзи Вон не изключи напълно завръщането си към спорта, след като претърпя ужасяваща контузия на Олимпийските игри в Милано/Кортина през февруари.

„Вече се пенсионирах от „шест години“. Знам какво е да не си скиор. Просто състезанията са нещо, което обичам. И се забавлявах толкова много този сезон, че - и така и не успях, никога не направих последен старт...

Мисля, че това „оставя вратата леко отворена за, не знам, може би бих направила още едно състезание, за да се сбогувам, или може би ще се състезавам отново. Може би е забавно да направя още един старт. Ще видим“, каза Вон пред NBC в интервю, излъчено във вторник вечер.

Златната медалистка по спускане от Олимпийските игри през 2010 г. се завърна в Белия керван през сезон 2024/25 с цел да спечели още един олимпийски медал и пристигна в Италия като лидер в Световната купа в спускането.

Тя се състезава в Кортина д'Ампецо с разкъсване на кръстните връзки на лявото коляно. Олимпийското ѝ състезание на 8 февруари продължи само 13 секунди, докато не се закачи в врата и не падна тежко.

Тя получи фрактура на пищяла и каза, че лекарите са спасили крака ѝ от ампутация.

На пряк въпрос дали обмисля идеята за евентуално ново завръщане, тя отговори: „Искам да кажа, за голямо разочарование на семейството ми, да. Мисля, че е просто нещо, което... искам да кажа, бях, както казах, толкова изолирана и не мога да живея наистина извън ските.“

Вон завърши с думите, че „в момента не мога да кажа какво ми носи бъдещето, защото не мога - умът ми все още не може да стигне до там.“

Тагове:

завръщане ски линдзи вон операция травми кариера състезания ампутация Зимни олимпийски игри миланокортина 2026

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV