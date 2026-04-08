Едва не ампутираха крака ѝ, а вече мисли за завръщане

Звездата по алпийски ски Линдзи Вон не изключи напълно завръщането си към спорта, след като претърпя ужасяваща контузия на Олимпийските игри в Милано/Кортина през февруари.

„Вече се пенсионирах от „шест години“. Знам какво е да не си скиор. Просто състезанията са нещо, което обичам. И се забавлявах толкова много този сезон, че - и така и не успях, никога не направих последен старт...

Мисля, че това „оставя вратата леко отворена за, не знам, може би бих направила още едно състезание, за да се сбогувам, или може би ще се състезавам отново. Може би е забавно да направя още един старт. Ще видим“, каза Вон пред NBC в интервю, излъчено във вторник вечер.

Златната медалистка по спускане от Олимпийските игри през 2010 г. се завърна в Белия керван през сезон 2024/25 с цел да спечели още един олимпийски медал и пристигна в Италия като лидер в Световната купа в спускането.

Тя се състезава в Кортина д'Ампецо с разкъсване на кръстните връзки на лявото коляно. Олимпийското ѝ състезание на 8 февруари продължи само 13 секунди, докато не се закачи в врата и не падна тежко.

Тя получи фрактура на пищяла и каза, че лекарите са спасили крака ѝ от ампутация.

На пряк въпрос дали обмисля идеята за евентуално ново завръщане, тя отговори: „Искам да кажа, за голямо разочарование на семейството ми, да. Мисля, че е просто нещо, което... искам да кажа, бях, както казах, толкова изолирана и не мога да живея наистина извън ските.“

Вон завърши с думите, че „в момента не мога да кажа какво ми носи бъдещето, защото не мога - умът ми все още не може да стигне до там.“