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Армен Назарян и федерацията заровиха томахавката

Това ли е краят на войната?

Армен Назарян и федерацията заровиха томахавката
 Снимка: bul-wrestling.org

След месеци на напрежение между ръководството на БФ Борба, националния отбор по класическа борба и състезателите и треньорите от ЦСКА, двете страни седнаха на една маса в опит да възстановят диалога.

На срещата присъстваха двукратният олимпийски шампион Армен Назарян, членове на Управителния съвет на федерацията и новият треньор на класиците Андрей Димитров.

По настояване на Димитров БФБорба ще отправи нова покана към братята Едмонд и Гриша Назарян, както и към останалите състезатели на ЦСКА, за участие в лагерите на националния тим. Това е деветата покана към борците от клуба в последните осем месеца.

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От федерацията отново заявиха, че националният отбор остава отворен за всички български състезатели, които желаят да бъдат част от официалната подготовка и да представят страната на европейски, световни първенства и олимпийски игри.

Ключовият въпрос с лицензите на Едмонд и Гриша Назарян също е решен. Президентът на БФ Борба Станка Златева и заместниците ѝ Борислав Величков и Кирил Вътев са взели решение, с което двамата вече разполагат с необходимите документи за участие в международни състезания.

Армен Назарян призова за единство и диалог.

Снимка: bul-wrestling.org

„Не трябва да се караме, а трябва да се съединяваме. Необходим ни е диалог“, заяви легендарният борец.

Той ще участва в обсъждането на плановете за подготовка на националния тим заедно с личния треньор от ЦСКА Емил Иванов. Програмата ще бъде изготвена от Андрей Димитров и неговия екип, като в процеса ще бъдат включени и представители на клубовете.

След срещата БФ Борба оцени конструктивния подход и заяви готовност разговорите да продължат с цел обединение на българската класическа борба.

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