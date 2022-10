Време е за епизод 66 на подкаста "Двама геймъри и половина"! В студиото е обичайният заподозрян - Влади "Deadset" Рашковски.

Говорим си за скорошния римейк на "The Last of Us Part I" и изобщо за преправянето на обичани доказани заглавия. Дали това не е всъщност възползване от носталгията на геймърите?