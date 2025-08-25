Забраниха на бащата на Белингам да влиза в съблекалнята

Марк Белингам - бащата на Джуд и Джоб Белингам, вече не може да влиза в съблекалнята на Борусия Дортмунд. Причината - поведението му по време на първия мач на Джоб в Бундеслигата през уикенда.

Джоб последва стъпките на батко си Джуд, присъединявайки се към Борусия Дортмунд от Съндърланд. 19-годишният играч, който на гърба на фланелката с номер 7 не e с името Белингам, подписа договор за 5 години.

Дебютът му в Бундеслигата обаче не бе това, на което със семейството му се надяваха.

Дебютът

Борусия Дортмунд завърши 3:3 при гостуването си на Санкт Паули в първия мач от новия сезон в Бундеслигата. "Жълто-черните" водеха с 3:1, но допуснаха два късни гола и изпуснаха победата.

Джоб Белингам бе сменен още на почивката. На трибуните присъстваха родителите му Марк и Денис, които според Sky Sports Germany не са останали никак доволни, че е изваден едва след 45 минути игра.

Снимка: Getty Images

Твърди се, че те изчакали в тунела, и Марк, който е съветник на сина си Джоб, е потърсил за разговор бившия нападател на Дортмунд и настоящ спортен директор Себастиан Кел.

Според BILD, татко Белингам е бил много "емоционален" и изразил недоволството си относно решението на Нико Ковач.

Кел, който има 362 мача за Борусия Дортмунд, говори след мача и заяви, че семействата на футболистите няма да имат свободен достъп в бъдеще.

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK