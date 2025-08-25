bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Футбол Световен футбол

Забраниха на бащата на Белингам да влиза в съблекалнята

От клуба са категорични

Забраниха на бащата на Белингам да влиза в съблекалнята
Getty Images

Марк Белингам - бащата на Джуд и Джоб Белингам, вече не може да влиза в съблекалнята на Борусия Дортмунд. Причината - поведението му по време на първия мач на Джоб в Бундеслигата през уикенда.

Джоб последва стъпките на батко си Джуд, присъединявайки се към Борусия Дортмунд от Съндърланд. 19-годишният играч, който на гърба на фланелката с номер 7 не e с името Белингам, подписа договор за 5 години.

Дебютът му в Бундеслигата обаче не бе това, на което със семейството му се надяваха.

Дебютът 

Борусия Дортмунд завърши 3:3 при гостуването си на Санкт Паули в първия мач от новия сезон в Бундеслигата. "Жълто-черните" водеха с 3:1, но допуснаха два късни гола и изпуснаха победата.

Джоб Белингам бе сменен още на почивката. На трибуните присъстваха родителите му Марк и Денис, които според Sky Sports Germany не са останали никак доволни, че е изваден едва след 45 минути игра.

Снимка: Getty Images

Твърди се, че те изчакали в тунела, и Марк, който е съветник на сина си Джоб, е потърсил за разговор бившия нападател на Дортмунд и настоящ спортен директор Себастиан Кел.

Според BILD, татко Белингам е бил много "емоционален" и изразил недоволството си относно решението на Нико Ковач.

Кел, който има 362 мача за Борусия Дортмунд, говори след мача и заяви, че семействата на футболистите няма да имат свободен достъп в бъдеще.

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK 

Тагове:

футбол борусия дортмунд джуд белингам джоб белингам марк белингам белингам баща

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

Предният път, когато ЦСКА тръгна толкова зле, разформироваха и Левски

Предният път, когато ЦСКА тръгна толкова зле, разформироваха и Левски
Кой е виновен за най-лошия старт на ЦСКА от 41 години насам? (АНКЕТА)

Кой е виновен за най-лошия старт на ЦСКА от 41 години насам? (АНКЕТА)
Бойко Величков: Представянето ни е кошмар. Керкез не е виновен

Бойко Величков: Представянето ни е кошмар. Керкез не е виновен
Кошмарът продължава! ЦСКА 1948 също удари ЦСКА

Кошмарът продължава! ЦСКА 1948 също удари ЦСКА

Последни новини

"Ситуацията е много неудобна": Красива журналистка се извини за страшен гаф (ВИДЕО)
Предният път, когато ЦСКА тръгна толкова зле, разформироваха и Левски

Предният път, когато ЦСКА тръгна толкова зле, разформироваха и Левски
Иван Янков – борецът, който погледна през прозореца към славата (ВИДЕО)

Иван Янков – борецът, който погледна през прозореца към славата (ВИДЕО)
Бойко Величков: Представянето ни е кошмар. Керкез не е виновен

Бойко Величков: Представянето ни е кошмар. Керкез не е виновен
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV