Предният път, когато ЦСКА тръгна толкова зле, разформироваха и Левски

ЦСКА е в дупка и за момента светлина не се вижда! "Червените" нямат победа в първите пет кръга от шампионата и са на 14-та позиция в класирането.

Вчера тимът записа втора загуба в първенството, при това в мача с особен заряд срещу ЦСКА 1948. Преди това "червените" претърпяха поражение от Локомотив Пловдив и направиха равенства с Ботев Пловдив, Спартак Варна и Черно море.

С този актив треньорът Душан Керкез изравни най-лошото начало на кампания от 41 години насам!

4 загуби, 1 равенство

ЦСКА влиза в сезон 1984/1985 като вицешампион. "Червените" са загубили титлата през миналата кампания, изоставайки само на 2 точки от Левски.

Начело на тима е легендата Манол Манолов-Симолията.

Началото обаче е катастрофално!

Три последователни загуби с по 0:1 от Тракия Пловдив, Локомотив София и Левски. Следва разгром с 1:3 от Етър Велико Търново. След това "червените" записват равенство 2:2 със Сливен, за да дойде първата победа.

На 15 септември 1984 г. ЦСКА най-накрая побеждава Берое с 3:0 като гост.

Името на Симолията е важно, тъй като той, а и момчетата му, успяват да се изкачат до второто място в крайното класиране след това фиаско!

В крайна сметка ЦСКА завършва сезона с 15 победи, 7 равенства и 8 загуби. И 36 точки - с 4 по-малко от Левски.

Само че първоначално нито "червените", нито "сините" са обявени за шампиони. Титла първо отива при третия - Тракия Пловдив.

Скандалът

Причина за такова революционно решение е, че и ЦСКА, и Левски са разформировани! В края на сезона.

Сезон 1984/1985 е белязан от онзи финал за Купата на България между "червени" и "сини", за който всички са чували!

Напрежението между двата тима се вижда на терена и при едно едно грубо влизане на Костадин Янчев в краката на Емил Спасов вторият започва да души футболиста на "армейците". В схватката се включва и младата надежда Христо Стоичков. Заформя се малко меле сред футболистите, след което реферът дава червени картони на Янчев и Спасов.

Боят се пренася и в тунела, а в крайна сметка двата тима са... разформировани.

От футболистите на ЦСКА тежко наказание получават Христо Стоичков, който е отстранен от спорта завинаги, и Костадин Янчев, който е наказан за 3 месеца. От отбора на Левски са изгонени завинаги Борислав Михайлов, Пламен Николов, Емил Спасов, Емил Велев. Наказани са ръководствата и треньорите и на двата отбора.

В крайна сметка двата тима престават да съществуват, а на техни места са основани нови, които влизат в първенството от следващия сезон - Витоша (Левски) и Средец (ЦСКА).

След 1990 г. двата тима са реабилитирани. Левски е признат за шампион на сезон 1984/1985, а ЦСКА - за носител на Купата, тъй като побеждава в злополучния мач с 2:1.

