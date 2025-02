Балканско дерби с Десподов и още много футбол в каналите на bTV Media Group

Поредна футболна вечер ни очаква в ефира на bTV Media Group. След спиращи дъха двубои в Шампионската лига, идва ред и на сблъсъците от Лига Европа и Лигата на Конференциите.

Пламен Андреев остана на скамейката за Фейенорд, но пък очакваме възстановеният Кирил Десподов да играе в балканското дерби срещу Стяуа (ФКСБ).

Coming up on Thursday... #UEL pic.twitter.com/qKJeLaLbYG

Ето и кои мачове тази вечер може да гледате на живо в каналите на bTV Action и RING, както и на онлайн платформата Voyo.bg:

ПАОК – ФКСБ (22:00 ч. bTV Action, Voyo.bg)

Кирил Десподов вече е на линия за гръцкия гранд, като се очаква да вземе участие в мача срещу румънския Стяуа. Двата отбора не са постоянни в представянето си, но Стяуа вече веднъж победи ПАОК през този сезон. Сега момчетата на родения в Букурещ Разван Луческу ще търсят реванш срещу румънския шампион.

Юнион Сен Жилоа – Аякс (19:45 ч. bTV Action, Voyo.bg)

Единственият шанс Юнион Сен Жилоа да спечели трофей през този сезон е в Лига Европа. Аякс е в добра форма, като в последните 11 мача има 8 победи и е на върха в нидерландската Ередивизи. Проблемът с контузените в Аякс обаче продължава, но със сигурност треньорът Франческо Фаджиоли ще изкара някой трик от ръкава си.

Мидтиланд – Реал Сосиедад (19:45 ч. RING, Voyo.bg)

Бившият отбор на Божидар Краев Мидтиланд ще мери сили срещу седмия в Ла Лига Реал Сосиедад, който разочарова с представянето си в Лига Европа, но все пак успя да победи ПАОК на Кирил Десподов. Победителят от тази среща очаква тежък осминафинален мач в Англия срещу Манчестър Юнайтед или Тотнъм. Веднага след Мидтиланд - Реал Сосиедад, по RING и на Voyo.bg започва Гент - Реал Бетис от плейофите в Лигата на конференциите.

Matchweek is here!



Who’s taking control in the 1st leg? #UECL pic.twitter.com/R2iLABDMXz