Изгонен Моуриньо спъна Юнайтед в Лига Европа

Фенербахче на Жозе Моуриньо и гостуващият Манчестър Юнайтед завършиха 1:1 в чакания с голям интерес двубой от третия кръг в Лига Европа.

Специалния не изневери на стила си и беше изгонен в 57' заради бурни претенции за дузпа.

Португалският наставник все пак спъна бившия си отбор и го остави без победа. Равенството е трето поредно за "червените дяволи", като те отново пропиляха аванс.

