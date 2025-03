"Колко плати на съдията?" (ВИДЕО)

Бруно Фернандеш отново попадна под светлината на прожекторите след победата на Манчестър Юнайтед над Реал Сосиедад с 4:1 в осминафиналите на Лига Европа. Португалецът отбеляза хеттрик, за да осигурни място на "червените дяволи" в следващия етап на турнира.

След края на мача съотборникът на Фернандеш - Алехандро Гарначо, сподели снимка в своя Instagram, която прикова погледите на много фенове. На топката, която португалският полузащитник е получил, се вижда надпис, гласящ: "Колко плати на съдията?". Не е ясно кой го е написал.

Това е в последствие на трите дузпи, които Юнайтед получи. Едната от тях обаче бе отменена, след като новото попълнение на "червените дяволи" Патрик Доргу призна, че съперникът му е спечелил единоборството честно.

Така в кариерата си Бруно Фернандеш е изпълнил вече 59 дузпи, пропускайки само 6. А с хеттрика, който отбеляза, той подобри 2 рекорда в Лига Европа. Капитанът на Юнайтед вече има 10 попадения от бялата точка във втория по сила турнир на Стария континент, което го прави футболистът с най-много точни наказателни удара.

Също така той вече е играчът с най-много участия за гол в историята на Лига Европа. Със своите 24 попадения и 17 асистенции той изпревари друг бивш играч на Манчестър Юнайтед - Хенрик Ларсон, който има общо 40.

41 - Bruno Fernandes has the most goals and assists combined (24 goals, 17 assists) of any player in UEFA Europa League history. Superstar. pic.twitter.com/iYeJ00QZVR