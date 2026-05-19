Съдията на последния еврофинал на Астън Вила е екзекуторът на България (ВИДЕО)

Жоел Киню - навярно много футболни фенове помнят това име от лудото лято на 1994 г., в което България стигна до бронзовите медали на световното първенство.

Защо той е сред най-мразените хора в България?

Киню бе главен съдия на мача между България и Италия на полуфиналите от прословутия Мондиал. "Скуадра Адзура" печели с 2:1 и се класира за финалния мач, а за националния ни отбор, воден от Димитър Пенев, остава горчилката.

Френският рефер не отсъжда чиста дузпа за България, след като топката среща ръката на Алесандро Костакурта в наказателното поле. Ситуация, която остава подмината от Киню. Години по-късно Костакурта сам признава, че е трябвало да бъде отсъден наказателен удар.

Носи късмет на Вила

А 12 години по-рано Киню е един от съдиите на мача между Байерн Мюнхен и Астън Вила във финала за Купата на европейските шампиони, днес Шампионска лига. Той е един от страничните рефери.

В състава на баварската машина личат имената на Пол Брайтнер, Волфганг Краус, Дийтер Хьонес и Карл-Хайнц Румениге. Пред 46 000 зрители в Ротердам "виланите" печелят с минималното 1:0 с гол на Питър Уит в 67' и триумфират за първи и единствен досега път в Турнира на богатите.

Отново на финал

44 години по-късно Астън Вила отново е на финал. Този път в Лига Европа. Бирмингамци могат да се превърнат в едва петия английски отбор, който триумфира във втория по силна европейски клубен турнир. Преди Вила са Тотнъм, Ипсуич, Ливърпул, Манчестър Юнайтед и Челси.

Една от главните причини Вила да е на финал е Унай Емери. Испанският треньор, който спокойно можем да кажем, че е един от най-великите в турнира, класира бирмингамци по безапелационен начин. Емери вече има 4 трофея от Лига Европа, а сега е на път да добави пети във витрината си и да увековечи името си!

Астън Вила ще спори за трофея срещу сензацията Фрайбург, а мача може да гледате от 22:00 ч. само и единствено по bTV Action или на онлайн платформата VOYO.BG.