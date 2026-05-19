Левски е фаворит №3 в Шампионската лига

Дори и непоставени - "сините" с 81,7% шанс за втория кръг

Левски е третият отбор с най-големи шансове да премине през първия кръг на Шампионската лига. Това твърди статистическата платформа Football Meets Data, която се позовава на анализаторите на всичките евроучастници и на собствен компютърен симулатор.

На тима на Хулио Веласкес са дадени внушителните 81,7% шанс да се класира за втория кръг на най-престижния европейски клубен турнир. По този показател българският първенец изпреварва дори водача при поставените отбори - Шамроук Роувърс от Република Ирландия, който е със 72,1% шанс.

Забележителното е, че Левски не е поставен на старта на турнира и ще срещне със сигурност тим, който има по-голям кофециент.

Квалификациите за Шампионска лига: Какво е ясно за Левски до момента?

Румънският шампион Университатя Крайова е първи с шансове от 86,4% да продължи във втория кръг, но е поставен при жребия. На втора позиция е унгарският първенец Дьор, който има 82,6% вероятност да продължи напред и също като Левски не е сред поставените тимове.

Ако Левски преодолее първия кръг на Шампионската лига, това означава, че тимът ще си гарантира поне плейофни мачове в Лигата на конференциите и сигурни осем мача в турнирите, колкото направи и през миналия сезон.

