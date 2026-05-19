Започна се: Локо Пловдив поиска смяна на съдията за финала с ЦСКА

Ден преди финала за Купата на България - Локомотив Пловдив поиска смяна на съдията за сблъсъка с ЦСКА. Назначение за двубоя, който ще се играе в сряда на стадион "Васил Левски" получи Мариян Гребенчарски.

От "Лаута" обаче настояват Съдийската комисия да преразгледа решението си. "Повод за нашето притеснение са появили се публични данни и информации в социалните мрежи, които пораждат сериозни съмнения относно възможни лични симпатии и пристрастност на съдията към ЦСКА — другия участник във финала", посочват от клуба.

Пълният текст на декларацията

Ръководството на ПФК Локомотив Пловдив изразява своята сериозна тревога относно назначението на съдията Мариян Гребенчарски за предстоящия финал за Купата на България.

Като клуб, участник във финала на едно от най-значимите футболни събития в страната, считаме, че е от изключителна важност да бъдат гарантирани максимално доверие, безпристрастност и обществено спокойствие около съдийството на двубоя.

Повод за нашето притеснение са появили се публични данни и информации в социалните мрежи, които пораждат сериозни съмнения относно възможни лични симпатии и пристрастност на съдията към ЦСКА — другия участник във финала.

Независимо дали подобни твърдения отговарят изцяло на действителността, самото наличие на подобни обществени съмнения създава риск за:
– компрометиране на общественото доверие в честността на финала;
– допълнително напрежение върху самия съдия;
– създаване на психологически натиск, който може да повлияе върху качеството и обективността на отсъжданията по време на двубоя.

Следва да се отчете и фактът, че в предходен случай съдията Мариян Гребенчарски вече е бил обект на обществено напрежение в двубой между Левски София и ЦСКА. Това допълнително засилва усещането за необходимост от превантивно решение и в настоящия случай.

В тази връзка, с оглед защита авторитета на българския футбол, спокойствието около финалната среща и гарантирането на максимално доверие в съдийството, настояваме Съдийската комисия към Български футболен съюз да преразгледа назначението на главния съдия и да определи друг арбитър за финалната среща.

Подчертаваме, че настоящото становище не представлява лична атака срещу съдията, а израз на стремеж към провеждането на финал, върху който да не тегнат съмнения и обществено напрежение още преди първия съдийски сигнал.

финал цска съдия локомотив пловдив купа на българия рефер Мариян Гребенчарски

