Татко Карло реши: Игор Тиаго и Неймар на Мондиал 2026

Бившият футболист на Лудогорец Игор Тиаго продължава да сбъдва мечта след мечта. Нападателят, който някога гонеше топката по терените в българската Втора лига, беше повикан от селекционера на Бразилия Карло Анчелоти за Мондиал 2026.

Компания в състава на "селесао" ще му прави Неймар. Най-скъпият футболист в историята (222 милиона евро от Барселона в ПСЖ) се контузи и пропусна контролите през март.

Обявяването на Неймар предизвика огромно вълнение в Бразилия. Стотици фенове обградиха конгресната сграда в Рио де Жанейро, където Анчелоти обяви окончателния си избор.

Истерия по Неймар

Запалянковците скандираха името на Неймар часове преди началото на пресконференцията. А заради бурните им възгласи италианският треньор беше принуден за кратко да прекъсне съобщаването на оставащите имена в списъка.

Бразилия ще стартира участието си на Мондиал 2026 в група С срещу Мароко, Хаити и Канада. След това предстоят първите в историята на световните първенства 1/16-финали. По пътя към трофея победителят ще трябва да изиграе цели 8 мача - 3 в групите и 5 след това.

За първи път в историята

Мондиал 2026 в САЩ, Канада и Мексико ще продължи повече от месец. Официалното откриване е на 11 юни, а големият финал ще се изиграе на 19 юли.

Общо 16 града в Северна Америка предстои да приемат сблъсъците. Бразилия ще опита да спечели първата си световна титла от 2002 г. насам. В груповата фаза първият мач на "селесао" ще бъде срещу Мароко на 14 юни, след което на 20 юни е двубоят с Хаити, а накрая на 25 юни е сблъсъкът с Шотландия.

Съставът на Бразилия

ВРАТАРИ: Алисон (Ливърпул), Едерсон (Фенербахче), Уевертон (Гремио)

ЗАЩИТНИЦИ: Алекс Сандро (Фламенго), Бремер (Ювентус), Данило (Фрламенго), Дъглас Сантос (Зенит), Габриел Магаляеш (Арсенал), Рожер Ибанес (Ал Ахли), Лео Перейра (Фламенго), Маркиньос (Пари Сен Жермен), Уеслей (Рома)

ХАЛФОВЕ: Бруно Гимараеш (Нюкасъл), Каземиро (Манчестър Юнайтед), Данило (Ботафого), Фабиньо (Ал-Итихад), Лукас Пакета (Фламенго)

НАПАДАТЕЛИ: Ендрик (Лион), Габриел Мартинели (Арсенал), Игор Тиаго (Брентфорд), Луис Енрике (Зенит), Матеуш Куня (Манчестър Юнайтед), Неймар (Сантос), Рафиня (Барселона), Раян (Борнемут), Винисиус (Реал Мадрид)