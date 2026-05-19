Тенис

Тенисист си свали шортите от яд (ВИДЕО)

Корентен Муте шокира зрителите на турнира в Хамбург

Френският тенисист Корентен Муте шокира зрителите на турнира в Хамбург. Той свали шортите си след загубено разиграване в мача от първия кръг срещу Алехандро Давидович Фокина.

Най-напред Муте хвърли ракетата си към рекламен банер. А малко по-късно хвана шортите си с две ръце и ги смъкна към клея, за да разкрие бельото си.

Публиката реагира с кикот, а някои зрители дори подсвирнаха. Повечето обаче не вярваха на очите си.
Французинът очаквано получи предупреждение от съдията за неспортсменско поведение. А испанският му съперник се наложи в два сета по пътя към следващия кръг.

Сляпа ярост: Американка превъртя след унижение на корта (ВИДЕО)

Това е трето поредно отпадане на Муте още на старта. Предишните случаи бяха в Рим и Мадрид. Той ще започне на "Ролан Гарос" само с три победи от началото на април.

Започна се: Локо Пловдив поиска смяна на съдията за финала с ЦСКА

