Жером Боатенг пред bTV: Стискам палци на Фрайбург (ВИДЕО)

Жером Боатенг е сред най-обичаните германски футболисти през последните години. Със своя хъс и непримиримост на терена той всяваше страх у съперниците си.

С екипа на Байерн Мюнхен той спечели всеки един възможен клубен трофей, а с националния отбор на Германия се окичи със злато от световното първенство през 2014 г.

Сега Боатенг е отдаден на семейството си и междувременно участва в телевизионни предавания. Също така бившият защитник учи, за да стане треньор, като споделя, че иска да предаде целия си опит на децата.

Той застана пред камерата на bTV и коментира предстоящия финал в Лига Европа.

За кого ще вика Боатенг?

"Като германец се надявам Фрайбург да спечели. Мисля, че вършат невероятна работа. Имат стрхотен отбор и отличен треньор. Удоволствие е да ги гледаш", сподели Боатенг.

"Разбира се, не са фаворити на финала, но имат шанс. Винаги съм харесвал Фрайбург, заради начина, по който играят футбол. Те са изненада, но от от много приятните изненади", допълни германецът.

"Всички в Германия реагираха положително за класирането им на финала. Има огромен ентусиазъм около този отбор, а и напълно го заслужават. Сега всички в Германия трябва да стискат палци за тях в Лига Европа", завърши един от най-емблематичните германски футболисти през този век.

За първи път на финал

Фрайбург е създаден на 30 май 1904 година. Отборът обаче никога не е бил сред водещите в Германия. Достигането им до финал в Лига Европа според мнозина е считано за изненада.

10 дни преди 122-ия си рожден ден клубът ще спори за трофея във втория най-престижен европейски клубен турнир. Съперник е Астън Вила, който вече има опит в Европа.

Двата отбора ще се изправят за първи път един срещу друг, а какво по-хубаво първата им среща да е на финал?

