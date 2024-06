Голмайсторът на Евро 2024 ще играе в Шампионската лига (ГАЛЕРИЯ)

Голмайстор №1 на Евро 2024 след груповата фаза грузинецът Жорж Микаутадзе е на крачка от мечтан трансфер. Той ще продължи кариерата си с фланелката на френския Монако.

23-годишният героя на Грузия няма да сменя страната, тъй като досега защитаваше цветовете на Метц, но ще направи най-голямата стъпка в кариерата си, най-вече благодарение на мачовете в Германия, където той и съотборниците му правят фурор, класирайки се в дебюта си за 1/8-финалите.

Микаутадзе има три попадения до момента, две от които от дузпа.

Според трансферното гуру Фабрицио Романо, Монако е изпреварил други конкуренти за подписа на Микаутадзе, изпратил е оферта на Метц и вече се е договорил с играча.

Монако завърши втори във Франция миналия сезон и се класира за Шампионската лига.

EXCL: AS Monaco have reached verbal agreement on personal terms with Georgia striker Georges Mikautadze.



Monaco have also sent a proposal to Metz in order to agree on the fee, trying to anticipate other clubs… and get deal done before end of the Euros.



pic.twitter.com/mh5WFG4Dlq