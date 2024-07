Наказват Кристиано Роналдо за сблъсъка с Франция?

Кристиано Роналдо рискува наказание на Евро 2024. Причината не е грубо нарушение или неуважителен жест, а... непозволена реклама.

39-годишната звезда на Португалия прави слаб турнир дотук, като не успя да се разпише и в четирите досегашни мача. Той пропусна дузпа в осминафинала срещу Словения, а тимът се измъкна ялови след 120 минути именно с изпълнение на дузпи.

Ситуацията за легендата на Манчестър Юнайтед и Реал Мадрид обаче може да се влоши още повече. Той може да пропусне четвъртфинала срещу Франция заради партньорството си с фитнес компанията WHOOP.

Тя публикува диаграмата с пулса на Кристиано от мача със Словения във вторник. А експертът в глобалното спонсорство Рикардо Форт е категоричен, че това е пример за прикрит маркетинг - когато дадена компания опитва да свърже свой продукт или услуга със събитие, което вече има официални спонсори.

When you’re @Cristiano, there’s no fear in football. See how CR7 entered a flow state and dropped his heart rate moments before changing momentum of the match against Slovenia. See you in the quarterfinals, Portugal! pic.twitter.com/E9kLLTdFjt