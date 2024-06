Съседна Румъния превзе върха в групата си на Евро 2024 (ГАЛЕРИЯ)

Съседна Румъния ликува! Тимът на бившия треньор на ЦСКА Едуард Йорданеску спечели група 5 на Евро 2024.

В последния кръг от основната фаза румънците направиха 1:1 със Словакия във Франкфурт. Така и двата отбора продължават напред. За осминафиналите се класира и Белгия след 0:0 с Украйна, която отпада.

4 - For the first time in UEFA European Championship history, all four teams within a group have finished on the same points; Ukraine are the first team to finish bottom of a group while earning as many as four points. Anomaly. #EURO2024