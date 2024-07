Ще има ли плейоф за трето място на Евро 2024?

Испания, Франция, Англия и Нидерландия са отборите, които стигнаха до полуфиналите на Евро 2024. На 14 юли (неделя), на Олимпиащадион в Берлин, ще бъде коронясан новият шампион на Стария континент. Само два тима ще стигнат до този мач.

Каква обаче ще бъде съдбата на загубилите в полуфиналите?



Те ще стягат куфарите за дома. Това е така, защото мач за третото място на европейско първенство не се провежда след турнира от 1980 г.

Introducing your final four...



Spain

France

Netherlands

England



Who wins it? #EURO2024 pic.twitter.com/vkQOd2Yb0x