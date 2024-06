Турция срази Грузия в спектакъл в Дортмунд (ГАЛЕРИЯ)

Грузия изравни в 32', когато Жорж Микаутадзе се възползва от подаване на Гиорги Кочорашвили, но Турция възстанови аванса си с шедьовър на Арда Гюлер. В 65' детето чудо на Реал Мадрид прати топката в мрежата от 26 метра, като тя летеше със 118 км/ч.

Така 19-годишният халф стана най-младият автор на попадение на еврофинали, подобрявайки рекорда, поставен от Кристиано Роналдо през 2004 г.

19-year-old Arda Guler has broken Cristiano Ronaldo's record from 2004 to become the youngest player to ever score on their EURO debut



WHAT A TALENTpic.twitter.com/h0IUSektY7