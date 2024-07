УЕФА даде Англия - Нидерландия на съдия, наказан за уреждане на мачове

УЕФА назначи за съдия на втория полуфинал на Евро 2024 между Англия и Нидерландия Феликс Цвайер.

Срещата ще се играе утре, 10 юли от 22.00 ч., на "Сигнал Идуна Парк", в Дортмунд.



Немският рефер получи наряда за двубоя между "Трите лъва" и "лалетата", въпреки че през 2005 г. е наказан за шест месеца, след като взел подкуп от 300 евро от друг служител Роберт Хойзер. Разследване тогава установява, че Цвайер е прибрал сумата, за да облагодетелства немския Вуперталер в мач срещу Вердер Бремен при аматьорите през май 2004 г.



През 2021 г. националът на Англия Джуд Белингам, който тогава носи екипа на Борусия Дортмунд, скочи на немската Бундеслига, назначила за рефер на голямото дерби срещу Байерн Мюнхен именно Феликс Цвайер.

