Катар 2022: 137 футболисти ще играят за държава, в която не са родени

Организаторите на световното първенство отброяват последните часове до първия сигнал на откриващия мач - Катар - Еквадор, а нещо, което ще отбележи турнира е любопитен факт – 137 футболисти, които ще видим по терените, не са родени в страните, чиято национална фланелка носят.

137 players will be playing in the World Cup for a different country than the one they were born in…pic.twitter.com/ellmQ7w7nm