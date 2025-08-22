ЦСКА представи седми нов

ЦСКА официално обяви привличането на офанзивния футболист Мохамед Брахими. Днес френското крило премина успешно медицинските прегледи и подписа договор с „армейците“.

26-годишният Брахими се превръща в седмото лятно попълнение на 31-кратните шампиони. Стандартната му позиция на терена е на десния фланг на атаката, но с успех играе и в лявата част на нападението.

Беше при Керкез в Ботев

Брахими има опит по българските терени. Той стартира футболната си кариера в родната Франция, а през 2020 г. е привлечен в Царско село. Следват периоди в Нефтохимик и Пирин Благоевград преди трансфера му в Ботев (Пловдив) през лятото на 2022 г.

Именно с Ботев Брахими постига най-големия успех в кариерата си – спечелването на Купата на България през 2024 г., когато работи съвместно с настоящия треньор на ЦСКА Душан Керкез. Преди това – през 2023 г. крилото играе под наем в руския елитен Факел Воронеж, а през лятото на 2024 г. се завръща в същия клуб с постоянен договор.

В ЦСКА Мохамед Брахими ще играе с №11.

ТОВА Е ТОЙ

Мохамед Амине Брахими

Роден на: 17 септември 1998 г.

Ръст: 181 см.

Позиция: офанзивен полузащитник

