ЦСКА представи седми нов

За последно Мохамед Брахими носи екипа на руския елитен Факел Воронеж

ЦСКА официално обяви привличането на офанзивния футболист Мохамед Брахими. Днес френското крило премина успешно медицинските прегледи и подписа договор с армейците“.

26-годишният Брахими се превръща в седмото лятно попълнение на 31-кратните шампиони. Стандартната му позиция на терена е на десния фланг на атаката, но с успех играе и в лявата част на нападението.

Беше при Керкез в Ботев

Брахими има опит по българските терени. Той стартира футболната си кариера в родната Франция, а през 2020 г. е привлечен в Царско село. Следват периоди в Нефтохимик и Пирин Благоевград преди трансфера му в Ботев (Пловдив) през лятото на 2022 г.

Изгонен от ЦСКА се оплаква: В клуба е хаос, нямах мотивация!

Именно с Ботев Брахими постига най-големия успех в кариерата си спечелването на Купата на България през 2024 г., когато работи съвместно с настоящия треньор на ЦСКА Душан Керкез. Преди това през 2023 г. крилото играе под наем в руския елитен Факел Воронеж, а през лятото на 2024 г. се завръща в същия клуб с постоянен договор.

В ЦСКА Мохамед Брахими ще играе с 11.

ТОВА Е ТОЙ

Мохамед Амине Брахими

Роден на: 17 септември 1998 г.

Ръст: 181 см.

Позиция: офанзивен полузащитник

мохамед брахими Душан Керкез

Как отслабна Серина Уилямс? Тя разказа за това срещу пари

Анчелоти разкри невероятната тайна на Лука Модрич

Говориш на руски? Жълт картон! (ВИДЕО)

Изгонен от ЦСКА се оплаква: В клуба е хаос, нямах мотивация!

Огромно признание за Невяна Владинова

Колко похарчи ЦСКА за трансфери?

Анчелоти разкри невероятната тайна на Лука Модрич

Три години след пенсионирането си: Федерер стана милиардер!

