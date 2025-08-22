Огромно признание за Невяна Владинова в Рио де Жанейро. Вицепрезидентът на Българската федерация по художествена гимнастика бе избрана за Представител на атлетите по гимнастика към ФИГ. Тя победи с убедителен вот (37 на 14) своя опонент Александра Кирой - Богатирева (Авл).

Гласуване по време на световното

Гласуването сред грациите се проведе по време на 41-о световното първенство в Бразилия.

Снимка: БФХГ

"Изключително много се гордеем с постигнатите високи резултати от Неви! Желаем ѝ ползотворна работа в Международната централа, а към всички атлети - имате борбен представител, който ще ви защитава на всяко едно ниво!", написаха от БФХГ в социалните мрежи.

Снимка: Lap.bg

Рио определено носи късмет на 31-годишната плевенчанка. През 206 г. тя дебютира на летните олимпийски игри в Рио де Жанейро като единствената представителка на България в индивидуалната надпревара в художествената гимнастика и заема 6-о място в многобоя.

Водач на българската делегация

Владинова е водач на българската делегация на шампионата на планетата в Южна Америка. Тази вечер надпреварата продължава с финала на индивидуалния многобой. Потокът на Ева Брезалиева стартира в 20.30 българско време, като тя започва с обръч. Стилияна Николова излиза първо с бухалки в поток A от 23.00 българско време.