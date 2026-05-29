Художествена гимнастика

Скандал във Варна! Украинка запуши ушите си по време на руския химн (ВИДЕО)

Драма на награждаването

Напрежение беляза вчерашния ден на европейското първенство по художествена гимнастика във Варна. След финала на лента при девойките, церемонията по награждаването се превърна в един от най-коментираните моменти на шампионата.

Рускинята Яна Заикина триумфира със златния медал и изкачи най-високото стъпало на почетната стълбичка, докато украинката София Краинска остана със среброто.

В момента, в който в залата прозвуча химнът на Руската федерация, Краинска демонстративно затвори очи и запуши ушите си, информира sovsport.ru.

Инцидентът се случва на фона на продължаващата война между Русия и Украйна, което неизбежно намира отражение и в спорта.

Европейското първенство във Варна продължава до края на седмицата, а руският национален отбор участва под своето знаме и с официалния химн на страната.

