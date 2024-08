Фотограф му счупи хилката и той се провали (ВИДЕО)

24-годишният китаец Уан Чуцин - лидер в световната ранглиста по тенис на маса, спечели злато на смесени двойки заедно със Сун Юингша в Париж.

Радостта му на олимпийските игри обаче бързо премина в разочарование, тъга и яд. Неговата любима и късметлийска хилка бе счупена от разсеян фотограф, нетърпелив да заснеме Чуцин в минутите след триумфа.

One major Olympic discussion topic on Chinese social media is Wang Chuqin's paddle. This moment shows Wang and Sun Yunsha celebrating their gold medal victory in the table tennis mixed doubles final. Unbeknownst to Wang, a photographer would step on his paddle here. pic.twitter.com/0xjkWTglGd