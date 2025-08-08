Ивет Лалова: Не искам повече страх, без атлетика - няма спорт!

Ивет Лалова, европейска шампионка на 100 метра от Хелзинки 2012 г. и 4 пъти Атлет №1 на България, публикува отворено писмо „за бъдещето на леката атлетика“. Тя твърди, че е време атлетите да имат глас в управлението на този спорт, като иска промени в устава на БФЛА.

Преди дни и други елитни български атлети - олимпийски, световни, европейски шампиони и медалисти - излязоха с декларация срещу "Порочните методи в проведеното на 01.08.2025 г. Общо събрание на Българска федерация лека атлетика (БФЛА) и извършените многобройни нарушения от страна на члена на УС - Добромир Карамаринов, и негови приближени".

Ето какво пише Ивет:

"С огромно съжаление наблюдавам събитията от последните дни около българската лека атлетика.

Като човек, отдал 25 години от живота си на този спорт – с любов, труд, сълзи, загуби и победи – не мога да мълча, когато виждам как всичко, което сме градили, рискува да бъде разрушено от липсата на диалог, прозрачност и уважение.



Аз не съм просто зрител. Аз съм атлет – преди всичко. И съм председател на Комисията на атлетите към БФЛА, избрана от самите атлети да ги представлявам.

Вече 19 години съм част от Комисията на атлетите на European Athletics, а от 3 години – и от Комисията на атлетите на World Athletics. Това не е само чест, но и отговорност – да отстояваш гласовете, които често остават нечути.

Нека го кажем ясно:

Без атлетите – и техните треньори – няма атлетика.

Няма кого да избираме. Няма какво да управляваме. Няма какво да гласуваме.

Днес аз говоря от името на всички онези, които ежедневно бягат, скачат, хвърлят, тренират в студ и жега, с лични лишения и мечти.



Снимка: Getty Images

Говоря от името на хората, които са сърцето на спорта. Те заслужават да бъдат не просто изслушани – те трябва да бъдат част от процеса при вземане на решения в този спорт.

Каква е ролята на атлетите в управлението на спорта?

Като представител в Комисията на атлетите в най-големите ръководни организации имам привилегията и отговорността да участвам в структури, където гласът на атлетите не само се чува, но и се зачита при вземане на ключови решения.

И в World Athletics, и в European Athletics председателите на атлетическите комисии са част от техните управителни съвети (Council) с право на глас. Атлетите участват в заседанията, работните групи и стратегическите дискусии, включително по теми като safeguarding, равнопоставеност, финансиране и развитие на спорта.



Снимка: Getty Images

Атлетите не са просто наблюдатели – те са реален партньор в управлението, защото без тях няма за кого да съществува спортът.

България не може да изостава повече. Време е и у нас гласът на атлетите да бъде част от управлението, не само украса в представителни комисии.

Какво предлагам:

Вярвам, че единственият път напред е чрез промяна на устава на БФЛА, така че той да бъде адекватен на новата реалност и в синхрон с международните стандарти на World Athletics и European Athletics, на които България е пълноправен член.

Ето основните насоки за промяна:

1. Мандатност и пряк избор

• Ограничаване на мандатите (макс. 2 поредни по 4 години) за председател и членове на УС – съгласно добрите практики на международните федерации.

• Пряк избор на председателя от всички клубове – не чрез УС, а чрез открито гласуване от цялото Общо събрание.

2. Прозрачност на общите събрания

• Ясни правила за свикване и провеждане на събрания с достатъчен срок и публичност.



• Възможност за дистанционно участие (онлайн) за клубовете, които не могат да присъстват.

• Изборите за ключови позиции да се провеждат по правило чрез тайно гласуване, като изключения са възможни само при специфична, формална заявка от делегатите.

3. Предотвратяване на конфликти на интереси

• Забрана за роднини на кандидати да участват в ключови комисии (мандатна, изборна, контролна).

• Забрана председателят да води събрание, ако е кандидат – основен принцип на независимост.

4. Ролята на атлетите в управлението

Тази точка е ключова и моля да бъде чута.

• Представител на Комисията на атлетите с право на глас в УС – това е задължителен принцип в European и World Athletics.

• Атлетите да имат правото да участват в ключови решения – включително стратегически, изборни и нормативни.



• Комисията да има правомощия да предлага политики, решения и да следи за тяхното прилагане.

Защото без атлетите няма спорт.

Защото гласът ни не е просто мнение – той е смисълът да съществуваме като федерация.

Защото сме тези, които издигат българската атлетика в очите на Европа и света.



5. Safeguarding политика: Защитата започва отвътре

През последните 2 години имах честта да бъда част от работната група към World Athletics, която разработи и внедри официалната Safeguarding политика – документ, който цели да защити всички участници в спорта от насилие, тормоз, злоупотреба и дискриминация.

Настоявам БФЛА да приеме и официално да въведе тази политика като част от устава си – за да има задължителна сила и реално приложение.

България не бива да изостава от Европа и света, когато става дума за защита на децата, младите спортисти и уязвимите групи.

Заключение

Не искам повече да виждам страха и разочарованието в очите на хората, които обичам и които са ми дали всичко – треньори, атлети, деца, доброволци, служители.

Искам спорт с достойнство.

Искам управление със сърце.

Искам бъдеще, което не се гради на манипулации, а на участие и честност.

Затова пиша. Затова говоря. Затова ще продължа да настоявам."

С уважение,

Ивет Лалова-Колио

Участник в 5 Олимпийски игри

Председател на Комисията на атлетите към БФЛА

Член на Комисията на атлетите на European Athletics

Член на Комисията на атлетите на World Athletics

